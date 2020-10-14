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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Konuralp Antik kentindeki kazılarda yeni bölümler ortaya çıktı

Konuralp Antik kentindeki kazılarda yeni bölümler ortaya çıktı

Konuralp antik kentten görüntü

Tron Restorasyon Avea 

-yapılan kazı çalışmalarından görüntü

( DÜZCE )- Tiyatronun yeni duvarı kazı çalışması sonrası ortaya çıkartıldı DÜZCE

- Batı Karadeniz’in Efes’i olarak bilinen Konuralp Antik Kentinde ilmek ilmek işlenerek gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yeni bir duvar ve tarihi eser parçaları bulundu. MÖ 3'üncü yüzyıla uzanan tarihi ile büyük bir öneme sahip olan Konuralp Antik Kentindeki kazı çalışmalarında her geçen gün yeni bir sevindirici haber geliyor. Bölgede yapılan çalışmalar hızla ilerlerken, tiyatronun orta kısmına ait duvar ortaya çıkartıldı. Düzce’nin tarihi ve turistik açıdan gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşündüğü ve hummalı bir şekilde devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi veren Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kazı çalışmalarının ilk faaliyetinin 12 aylık olduğunu, bu süreçte kazı çalışmalarında başlangıçta caveaların (oturma basamakları) ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini dile getirdi. 5 farklı noktada çalışmalar sürüyor Kazı alanının sahne binasının batı kısmında yapılan kazı çalışmalarında ise büyük bir küp parçasının ortaya çıkartıldığını kaydeden Başkan Özlü, küpün antik tiyatronun geç dönemlerinde kullanılan depolama kapları olabileceğine işaret ettiğini belirtti.
Özlü, yapılacak restorasyon ve konservasyon çalışmalarından sonra müze de sergileme için hazırlanacağını dile getirdi.
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