- Konukoğlu başarı hikayesini anlattı

-SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu konuşması



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- SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ‘İlham Veren Başarı Hikayesi’ adlı konferansta konuştu.

Gaziantep üniversitesi Mavera Salonunda düzenlenen etkinliğe Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gaziantep İŞKUR' un, geleneksel hale getirdiği İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı 6. kez işveren ve iş arayanları buluşturan fuarda konuşan Konukoğlu, iş dünyasındaki deneyimlerini ve hayat hikayesini anlattı. Konukoğlu, küçükken iş hayatına çırak olarak başladığını ifade ederek, "Ben küçükken babam beni ustama teslim etti. Babam ustama benim çocuğum değil senin çırağındır dedi.

Benim oğlumdur diye iltimas geçersen sana hakkımı helal etmem dedi.

Bana da bu fabrikada Baba yok baba evde dedi.

Çalışma saatleri içerisinde kesinlikle idari binaya çıkmamamı söyledi.



Biz böyle yetiştik 6 ay boyunca yerleri süpürdüm. Şimdi herkes hemen müdür olmak istiyor” dedi.

“Ekonomik anlamda bizimle savaşıyorlar” Abdulkadir Konukoğlu, ekonomik anlamda dünyanın Türkiye ile savaştığını söyleyerek 2019 yılının 3. çeyreğinde Türkiye’de yeni tesisler kurulacağını söyledi.



Konukoğlu, ” Esas meselemiz bu işsizlik konusunu azaltmamız lazım. Şu anda bütün dünya ekonomik anlamda bizimle savaşıyor. Ama biz bunun altından kalkacağız. Önümüzdeki yılın 3. çeyreğinde Türkiye’de yeni tesisler kurulmaya başlayacak. Çünkü önümüzde seçim yok seçim olmadığı zaman yurt dışındaki yatırımcılar ve bankalar kredi vermeye başlıyor” diye konuştu.

(AKG-SD-Y)

