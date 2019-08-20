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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi: 1 ölü

Kaza yeri

Su Kanalı Direksiyon Irak Trol 

-traktör
-genel görünüm

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Selendi ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Kaza, Saat 19.15 sıralarında ilçeye bağlı Eski Kula yolu 5. Km’si olan Karaselendi köprüsü yakınlarında meydana geldi. Nurullah D(60) isimli sürücü eşi ve çocuklarını Alaşehir İlçesine bıraktıktan sonra 45 U 4908 plakalı römorklu traktörü ile Merkez İnnice mahallesi Yığınçağıl caddesindeki evine gitmek üzere eski Selendi Kula yolu Karaselendi köprüsüne yakınında seyir halinde ilerlerken direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan su kanalına girdikten sonra traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü 6 çocuk babası Nurullah D. Olay yerinde can verdi. Olayı duyup olay yerine gelen ailesi, çocukları ve yakınları olayın şokunu yaşarken gözyaşlarına hakim olamadılar. İlçe Cumhuriyet Savcısının incelemesin ardından Nurullah D. İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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