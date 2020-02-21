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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan tır 5 araca çarparak durabildi...Feci kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

Kontrolden çıkan tır 5 araca çarparak durabildi...Feci kaza kamerada: 1 ölü, 5 yaralı

güvenlik kamerası

Hastane Bild Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-kaza anı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kontrolden çıkan tır 5 otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.Kaza öğlen saatlerinde Şekerpınar Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 CKP 014 plakalı tır, kontrolden çıkarak 5 otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen araçlar içindeki 6 kişi bulundukları yerde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan bir kadın hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.
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