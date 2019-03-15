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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kontrolden çıkan taksi evin bahçesine girdi - SİVAS

Kontrolden çıkan taksi evin bahçesine girdi - SİVAS

- Kontrolden çıkan taksi evin bahçesine girdi - Hasan Aslan ile röportaj - Kaza yapan araçtan detaylarKontrolden çıkan taksi evin bahçesine girdiSİVAS (AA) - Sivas 'ta kontrolden çıkan taksi, müstakil evin bahçesine girdi.Huzur Mahallesi 6. Sokak'ta sürücüsünün kontrolünden çıkan 58 TN 748 plakalı taksi, Hasan Aslan'a ait evin bahçesine girdi.Evin duvarına çarparak duran araçta maddi hasar meydana geldi.Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerinden uzaklaşan taksi şoförünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Evin sahibi Aslan, benzer kazaların daha önce de yaşandığını belirterek, "Aracın çarpma sesini duyunca korktuk, dışarı çıktık. O esnada hepimiz evdeydik." dedi.

Polis Taksi Şoförü Polis Ekipleri Müstakil Ev Trol 

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