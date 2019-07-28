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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak ezilen kadın hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan otomobilin altında kalarak ezilen kadın hayatını kaybetti

arşiv görüntüler

( HATAY ) HATAY

Hastane Bild Direksiyon Trol 


- Hatay'da bir otomobil kaldırımda yürüyen kadını ezdi. Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza, Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir motosikletin önüne kırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden 31 GS 823 plakalı otomobilin sürücüsü, kaldırımda yürüyen Fevziye Yaşar'ı ezdi. Ağır yaralanan Fevziye Yaşar ambulansla Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fevziye Yaşar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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