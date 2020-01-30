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30 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

KAza yapan aracın görüntüsü,

İlk Müdahale Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Yaralıların görüntüsü,
-Vatandaşların görüntüsü,
-Yaralıların ambulansa konulması, detay.

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce D-100 Karayolu Doğanlı Köyü mevkiinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Trafik kazasında otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza Akşam saatlerinde Düzce D-100 karayolu Doğanlı Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Düzce’den Bolu istikametine gitmekte olan Taner Ç. idaresinde ki 81 BD 087 plakalı otomobil sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atarak ters dündü. Kazada otomobil içinde bulunan sürücü Taner Ç. Alim B. ve Mahmut Y. yaralandılar. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza yapan araç çekici yardımı ile kaldırılarak yol trafiğe açılırken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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