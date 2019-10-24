Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı: 2'si ağır, 4 yaralı

Batman Kozluk karayolundan detay

Görgü Tanığı Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Kazada şarampole yuvarlanan otomobilden detay
-Şarampole yuvarlanan otomobil yüksekliğinden detay
-Otomobilden detaylar
-kazada görgü tanığından röportaj
-olay yerine gelen ambulans ekiplerinden detay
-Genel detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman-Kozluk Karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Edilen bilgiye göre kaza Batman-Kozluk Karayolu Samanyolu mevkiinde meydana geldi. 63 B 3717 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten 7 takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaraları Batman Bölge Devlet Hastanesi ve kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı