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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil önce ağaç çarptı, sonra durağa daldı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil önce ağaç çarptı, sonra durağa daldı: 2 yaralı

Kaza yapan otomobil

Polis Otobüs Durağı Bild Polis Ekipleri Trol 

-Sağlık görevlilerinin yaralılara müdahalesi
-Yaralıların ambulansa alınması
-Bayan sürücünün kullandığı otomobil
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman'da önündeki araca çarptıktan sonra kontrolden çıkan otomobil, önce kaldırımı aşarak parktaki ağaca sonra da otobüs durağına çarparken araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Ahiosman Mahallesi Molla Fenari Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. yönetimindeki 70 DP 757 plakalı otomobil, önünde seyreden Ü.G. idaresindeki 34 BH 0938 plakalı otomobile yandan çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan otomobil Alparslan Türkeş Parkı içindeki bir ağaca çarptı. Kaza sonrası geriye kaçan otomobil otobüs durağına da hasar verdi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan M.Ö.S. (20) ile S.A. (29) yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza esnasında kaldırım ve parkta kimsenin olmaması ise kazanın boyutlarının büyümesinin önüne geçti. Kaza sonrası polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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