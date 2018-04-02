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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil mağazaya böyle girdi

Kontrolden çıkan otomobil mağazaya böyle girdi

Otomobilin hızlı geldiği an

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-Otomobilin mağazanın içine girmesinde 2 farklı planda görüntü
-Polis ve ambulansın olay yerine gelmesi
-Aracın mağazadan çıkarılması

( DENİZLİ )- Otomobilin mağazaya daldığı kaza anbean güvenlik kameralarına yansıdı DENİZLİ

- Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkan bir otomobil yol üstündeki bir mobilya mağazasının camından içeri girdi. Olayın gece saatlerinde yaşanması olası bir faciayı önlerken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Tansu Ş.’nin kullandığı 20 GF 164 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan otomobil ardından hızını alamayarak mobilya satışı yapan mağazanın camından içeri girdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olayda yaralanan sürücü Tansu Ş.’yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayda mağaza ile otomobilde ciddi manada maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası mağazanın içindeki otomobil bölgeye gelen çekici ile içeriden çıkarılarak otoparka götürüldü. Olayın gece yaşanması ve o saatte mağazada kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde ise otomobilin hızla kaldırıma çıktığı ardından camdan içeri girdiği görülüyor. Sonrasında ise polis ve ambulans olay yerine geliyor. Olayın ardından polis tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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