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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçmaktan çalılıklar sayesinde kurtuldu

Kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçmaktan çalılıklar sayesinde kurtuldu

- Kaza alanından görüntü

Polis Hastane Uçan Otomobil Polis Ekipleri Trol 

-- Takla atan aracın tekerlerinin dönmesi
-- Yaralılardan görüntü
-- Aracın kurtarılma çalışmaları

( KOCAELİ )- Şarampole ters dönen otomobilin tekerleri dakikalarca boşa döndü- Polis ekiplerinin araçtan çıkardığı 2 yaralı hastaneye kaldırıldı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D-130 karayolunda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin ırmağa düşmesini çalılıklar engel oldu. Ters dönen ve tekerleri kaza sonrasında da durmayan otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı. Olay Başiskele D-130 karayolu, Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih P. idaresindeki 41 K 1583 plakalı otomobil, Gölcük istikameti Sepetlipınar Mahallesi mevkiinde seyir halinde ilerlediği esnada bir anda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, şarampole uçarak ters döndü. Çalılıkların arasında sıkışarak ırmağa düşmekten son anda kurtulan otomobildeki sürücü Fatih P. Ve yanındaki Esra Ö. Araç içinde sıkışarak yaralandı. Kazada ters dönen ve çalışmaya devam eden otomobilin tekerleri ise dakikalarca boşa döndü. Yaralılar çevredekiler ve polislerin yardımıyla kurtarıldı Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerinin de yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza hakkında inceleme başlatıldı. (GY
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