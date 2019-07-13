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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Trol 

-Yaralının hastaneden görüntüsü

( BURSA ) BURSA

- İnegöl'de kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bursa-Ankara Karayolu Yenice Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa istikametinde seyir halinde olan Halil İbrahim A.(26) kontrolündeki 16 ADH 293 plakalı minibüs, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Savrulan minibüs boş tarlaya uçtu. Kaza sonucu sürücü Halil İbrahim A. yaralanırken, kazaya yol açtığı iddia edilen otomobil ise kaçtı. Kazayı gören diğer vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Halil İbrahim A.'yı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza sonucu tarlaya uçan minibüs çekici yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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