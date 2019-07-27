Konteynerde yangın - KIRIKKALE

- Konteynerde yangın - Yangın detayı - İtfaiye ekiplerinin çalışmasıKonteynerde yangınKIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'de bir bahçedeki konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Karşıyaka Mahallesi Ömerli mevkisinde Ahmet Taşdemir'e ait bahçede bulunan konteynerin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Bu sırada evde bulunan Taşdemir, itfaiye ekiplerine haber verdi.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ekiplerce söndürüldü.Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında 10 tavuk telef oldu, bahçedeki ağaç ve sebzeler zarar gördü.
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