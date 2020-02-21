Konteyner kentlerde son aşamaya gelindi

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



– Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, depremde evleri ağır hasar gören aileler için geçici barınma merkezi olarak hazırlanan ve son aşamaya gelen konteyner kentleri inceledi.24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören aileler için kentin 5 farklı noktasında konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinin hazırlıkları devam ediyor.Vali Çetin Oktay Kaldırım, yapımı son aşamasına gelen Doğukent ve Kırklar mahallelerindeki konteyner kentleri inceledi. Ardından Elazığspor tesisleri yanındaki geçici barınma merkezindeki çalışmaları yerinde görev Vali Kaldırım, AFAD ve şantiye yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.



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