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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i öldü - ÇANKIRI

Kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i öldü - ÇANKIRI

- AFAD ekiplerinin maden çevresinde ölçüm yapmaları - Kömür ocağından görüntüler Çankırı 'da kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i öldüÇANKIRI (AA) - Çankırı 'nın Ilgaz ilçesinde, bir kömür ocağında karbonmonoksitten etkilenen 4 işçiden 1'i öldü, diğerleri ise hastanede tedavi altına alındı.İlçeye bağlı Ilısılık köyündeki kömür ocağında açığa çıkan karbonmonoksitten 4 işçi etkilendi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Diğer işçilerin yardımıyla ocaktan çıkarılan işçiler, ambulanslarla Ilgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.Karbonmonoksitten etkilenen işçilerden İbrahim Ağman (39), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.AFAD ekiplerinin ocakta yaptığı incelemede, işçilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirlendi.

Hastane Jandarma Karbonmonoksit Kömür Ocağı Karbon 

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