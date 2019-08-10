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10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

Komşusunu 11 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs adliyede

şahsın çıkışı

Polis Hastane İl Emniyet Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Polis Ekipleri 

-arşiv görüntüler
-fotoğraf

( SİVAS )- Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi SİVAS

- Sivas'ta komşusunu 11 yerinden bıçaklayan zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Sivas’ta geçtiğimiz gün meydana gelen olayda M.S., tartıştığı komşusu Ünal Okur’u 11 bıçak darbesi ile ağır yaraladı. Olay sonrası M.S. suç aleti ile birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Okur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. M.S. il emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.
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