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15 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Komiser izin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

Komiser izin gününde kadının yardım çığlıklarına duyarsız kalmadı

Sokak detay

Hastane Kapkaç Polis Merkezi Polis Memuru Cep Telefonu 

-Polisler detay
-Bayram Karakış'ın durumu telefonda anlatması
-Bayram Karakış detay
-Ambulansın gelmesi
-Karakış'ın ambulansa alınması

( ANTALYA )- Kapkaç şüphelisinin peşine düşen komiser yaralanmasına rağmen kapkaççıyı yakalayıp arkadaşlarına teslim etti ANTALYA

- Antalya'da izin gününde arkadaşlarıyla kafede otururken bir kadının yardım çığlığını duyan komiser, telefonu alan kapkaç şüphelisini elinden kaçırmadı. Kovalamaca sırasında düşüp yaralanmasına rağmen kapkaç şüphelisinin peşini bırakmayan komiser şüpheliyi yakalayıp arkadaşlarına teslim etti. Komiser, tedavisi için olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü Edinilen bilgiye göre olay Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.Hatice Şenses'e (32) arkasından yaklaşan S.T., kadının elindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çalıp kaçmaya başladı.
Bu sırada izinli bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve izin gününde arkadaşlarıyla kafede oturan komiser Bayram Karakış, Şenses'in yardım çığlıklarını duyunca gördüğü şüpheliyi kovalamaya başladı.
Kovalamaca esnasında yere düşen, ayağından ve kolundan yaralanan polis memuru Karakış, şüphelinin peşini bırakmadı. Bayram Karakış, yaralı yaralı peşinden koştuğu şüpheliyi bir apartmanın bahçesinde etkisiz hale getirip meslektaşlarına teslim etti. Şüpheli S.T, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Komiser Bayram Karakış ise müdürlerini durumu telefonla anlattıktan sonra, olay yerine çağrılan ambulans ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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