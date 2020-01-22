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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor

Komandoların sınır hattına sevkıyatları sürüyor

Askeri koncoyun geçişi

Komando Bild Dolar 

-Genel ve detaylar
-Sevkıyattan görüntüler

( KİLİS ) - KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Kilis’in Suriye sınırındaki kritik bölgelere Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpilerin sevkıyatı sürüyor Batı ve doğu illerinden Gaziantep üzerinden gelen komando birlikleri Kilis’e gelmeye devam ediyor. Suriye’de görev yapacak olan Piyade Komando birlikleri, mayına dayanıklı kirpiler ve askerleri araçlar ile birlikte Öncüpınar Konaklama Tesislerine giriş yaptı. Komando birliklerinin sınır hattına ve Suriye’ye sevkıyatları peyder pey devam ettiği bildirildi.
(MAD-SD-
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