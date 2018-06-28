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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kolu bahçe demirlerine saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Kolu bahçe demirlerine saplanan çocuğu itfaiye kurtardı

Çocuğun ambulanstan indirilmesi

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Bild Sağlık Ekipleri 


- Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bahçe demirlerine kolu saplanan 9 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Olay 11.00 sularında Körfez Fatih Mahallesi Çelikel Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İhsan Berkay Ş. (9) bahçede oynadığı esnada demirlerin üstünden atlamak isterken, kolu demirlere saplandı. Acı içerisinde bağıran çocuklarının çığlıklarını duyan aile durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğun kolunun saplandığı demiri kesti. Sağlık ekipleri tarafından kolda kalan demir parçası olay yerinde çıkartıldı. Yaralı çocuk daha sonra Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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