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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu - BOGOTA

Kolombiya'nın başkentinde öğrenci protestosu - BOGOTA

- Polisle göstericilerin çatışmasından detaylarBOGOTA (AA) - Kolombiya lı öğrencilerin başkent Bogota'daki şehir üniversitesi Distrital'de görev yapan bir öğretim görevlisinin üniversiteye ait kredi kartıyla şahsi harcamalar yapmasını karşılık başlattığı protesto gösterileri, bugün de Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde devam etti. Protestolar sırasında polis ve öğrenciler arasında çatışma çıktı. Protestoya polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Çatışma Öğretim Görevlisi Kredi Kartı Göz Yaşartıcı Gaz Öğrenciler 

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