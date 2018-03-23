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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kolbastı dansı Bulgar milliyetçileri rahatsız etti

Kolbastı dansı Bulgar milliyetçileri rahatsız etti

Anaokulda kolbastı oynayan çocuklar

( SOFYA ) SOFYA

Folklor Hükümet Provokasyon 


- Bulgaristan’da Türk çocuklarının oynadığı kolbastı dansı Bulgar milliyetçilerin tepkisini çekti. Türklerin nüfus olarak en yoğun bulunduğu Kırcaali’ye bağlı Mestanlı ilçesindeki bir anaokulunda Türk çocuklarının oynadığı Trabzon’un kolbastı dansı koalisyon hükümetinin ortağı aşırı milliyetçi VMRO partisini rahatsız etti. Söz konusu partinin Kırcaali teşkilatı, savcıları göreve çağırarak Türk çocuklarına ana dillerinde şarkı söyletip dans ettiren anaokulu yetkilileri hakkında soruşturma açılmasını istedi. Çocukların masum danslarından bile ucuz siyasi rant elde etmeye çalışan ırkçı partiye seslenen Türk çocuklarının velileri, Başbakan Boyko Borisov’a seslenerek, hükümet ortaklarının tutumunu gözden geçirmesini istedi. Irkçıların şikayetine neden olan anaokulundan yapılan açıklamada ise çocukların folklor programı çerçevesinde Türk danslarının yanı sıra Bulgar ve Rus dansları da yaptıklarını VMRO partisinin amacının provokasyon olduğu vurgulandı.
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