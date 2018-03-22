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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kokainle yakalanan dizi oyuncusu tutuklandı

Kokainle yakalanan dizi oyuncusu tutuklandı

-arşiv-

Adli Kontrol Uyuşturucu Dizi Oyuncusu Avcılık Ünlüler 

-Zanlıların adliyeye sevki
-detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan dizi oyuncusu Adnan Koç ve 2 kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, ünlü dizi oyuncusu ve Muhteşem Yüzyıl dizisinin ‘Behram Paşa’sı Koç'u, 3 kardeşi, M.P. adlı bir kişiyi ve ünlülere uyuşturucu temin eden ‘torbacı’ Sinan B.’yi gözaltına almıştı. Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen Adnan Koç ve 2 kardeşi, savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki şüpheli, haklarında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
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