Köftelerinin lezzeti Yahudilerden miras kaldı

- Edirne’de babasının Yahudilerden öğrendiği köfte yapımını küçük yaşlarda kendisi de öğrenerek, 65 yıldır müşterilerine eşi benzerine az rastlanacak lezzette köfteler pişiriyor. Balık Pazarın’daki küçük dükkanında her gün yüzlerce müşterisine köfte pişiren Reşat Çakay (78), Yahudi bir köftecinin babasına öğrettiği köfte yapımının hala ekmeğini yiyor. Çakay, Yahudilerden öğrendiği köfte yapımının hala devam ettiğini belirterek, 12 yaşından bu dükkanda babamla çalışmaya başladım. 1952 yılından beri bu dükkandayız. Babam bu dükkanı bir Yahudiden satın aldı. Yahudiden öğrendi aslında bu köfte işini. Hiç değişmedi köftemizin yapımı. Yahudilerden öğrendiğimiz gibi devam ediyor. Nasıl gördüysek öyle devam ediyor köfte yapımımız. Köftenin içinde kuru ekmek içi, irmik, tuz var başka bir şey yok. Her etten köfte olmaz. Dana kaburga ve iç yağdan olur köfte. Ve yapılan köfte mutlaka bir gün dolapta dinlenmelidir” dedi.

“Yurt dışından da köftemizi yemeğe gelenler oluyor” Köftenin ilgi gördüğünü ifade eden Çakay, “Köftemiz çok ilgi görüyor. Edirne’de kime sorsanız bizi bilir. Yurt dışından da köftemizi yemeğe gelenler oluyor. Bulgar ve Yunanlar her gün burada. 20 yıl önce bizde köfte yiyen bir müşterimiz yine dükkanımıza köfte yemeğe geldi. Unutmamış bizi” şeklinde konuştu.