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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada

Koçların yol ortasında kafa kafaya kavgası kamerada

Tokat'ta yol ortasında kafa kafaya koçların kavgası

( TOKAT ) TOKAT

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- Tokat’ta, baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların yol ortasındaki mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan Ballıca Mağarasından dönen vatandaşlar yol ortasında kafa kafaya kavgaya tutuşan koçların o anlarını kayda aldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otomobilde çalan oyun havaları eşliğinde koçların kafa tokuşturması ilginç görüntüler oluşturdu. Baharın gelmesiyle beraber koyun sürülerinde üstünlük yarışına giren koçların mücadelesi sosyal medyada paylaşıldı. Yoğun ilgi gören görüntüler beğeni topladı. (Nİ-GF-
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