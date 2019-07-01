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01 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kocasını öldürdüğü öne sürülen kadınının yargılandığı dava - HATAY

Kocasını öldürdüğü öne sürülen kadınının yargılandığı dava - HATAY

- İskenderun Adliyesi - Havva Z'nin avukatı Mehtap Sert'in konuşmasıKocasını öldürdüğü öne sürülen kadınının yargılandığı dava - Hatay 'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadının yargılanmasına devam edildi - Sanığın kasten adam öldürme suçundan cezalandırılması, ancak olayın haksız tahrik altında işlendiği için cezasında indirim uygulanması talep edildiHATAY (AA) - Hatay 'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadının yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü.
İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Havva Z. ile tarafların yakınları katıldı.
Basın mensuplarının alınmadığı duruşmada tanıkların ifadelerinin alındığı, cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiği öğrenildi.Duruşma çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Havva Z'nin avukatı Mehtap Sert, sanığın bir önceki eşinden olan kızı 14 yaşındaki Z.S'nin ifadesinde, üvey babasının kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylediğini aktardı.Z.S'nin erkek kardeşi 13 yaşındaki E.S'nin de ablasını üvey babasından korumak için yatakta birlikte uyuduklarını anlattığını ifade eden Sert, cumhuriyet savcısının mütalaasını verdiğini söyledi.

Sert, savcının, Havva Z'nin kasten adam öldürme suçundan cezalandırılmasını ancak olayın haksız tahrik altında işlendiği için cezasında indirim uygulanmasını talep ettiğini belirterek, savunmak yapmak için süre istediklerini ve duruşmanın 12 Temmuz'a ertelendiğini bildirdi.Avukat Mehtap Sert, meşru müdafaa konusunda ısrarcı olduklarını ve beraat verilmesi gerektiği düşüncesiyle savunma yapacaklarını sözlerine ekledi. - OlayBelen ilçesinde ocak ayında Mikail Z'ye ulaşamayan yakınları görüştükleri eşi Havva Z'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durumu polise bildirmişti.Karakolda ifadesi alınan Havva Z'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilmişti.Evin yakınlarındaki bir bahçede arama yapan polis ekipleri, Mikail Z'nin 4 parçaya ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini toprağa gömülü bulmuştu.

Cumhuriyet Savcısı Cinsel Taciz Tutuklu Sanık Polis Ekipleri Meşru Müdafa 

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