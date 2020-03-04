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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaelililer İdlib şehitleri için yürüdü

Kocaelililer İdlib şehitleri için yürüdü

-Kalabalıktan görüntüler

Özgürlük Adalet Yürüyüşü Siyasi Parti Sivil Toplum Kan Bağışı 

--Yürüyüşten görüntüler
--Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Derneği Başkanı Şahin Yaşlık'ın konuşması
--Dua edilmesi
--Kan bağışından görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarıyla İdlib’de şehit düşen Mehmetçikler için yürüdü. Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Derneği tarafından İdlib’de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı’nda şehit düşen Mehmetçikleri anmak için yürüyüş düzenlendi.
İzmit ilçesinde Sabri Yalım Parkı’nda başlayan yürüyüşe binlerce vatandaşlar ellerindeki Türk bayrakları ile akın etti. Yürüyüşe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile çok sayıda siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları ve STK temsilcisi katıldı.
“Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganlarının atılması ile binlerce kişi İzmit Anıtpark’a yürüdü. Daha sonra meydanda toplanan vatandaşlar şehitler için dua etti. “Devletimizle omuz omuza olduğumuzu göstermek için buradayız” Gerçekleştirilen programda konuşan Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Derneği Başkanı Şahin Yaşlık, “Bugün buradan haykırıyoruz. Kocaeli olarak bir ve beraber olma günüdür. Birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyacımız olduğu bu günde Kocaeli’deki sivil toplum kuruluşları ve Kocaeli halkı olarak biz devletimizle omuz omuza olduğumuzu göstermek için buradayız. Tarih boyunca mazlum için adalet mücadelesi vermiş bir milletin evlatlarıyız. Bugün milletçe cephede olduğumuzu bir kere daha haykırmak, tarihin adalet yürüyüşünün devam ettiğini hatırlatmak için buradayız. Malazgirt Savaşı’ndan bu güne hak ve özgürlük için devam eden mücadelemizin ve ebedi bağımsızlığımızın bedelini ödemeye hazır olduğumuzu bir kere daha tekrar ediyoruz. Suriye’de kan ve gözyaşı akmaya devam ediyor. Dünyanın sözde büyük devletleri bu durumu sadece izlemekle, ara ara kınamakla yetiniyor. Bizden de kendileri gibi bu duruma kayıtsız kalmaları isteniyor. Ama biz diyoruz ki dünyanın neresinde olursa olsun, milleti ne olursa olsun, dini ve mezhebi ne olursa olsun mazlumun elinden tutmaya devam edeceğiz” dedi.
Duaların edilmesinin ardından yürüyüşe katılan vatandaşlar, Kızılay Otobüsü'nde Mehmetçik için kan bağışında bulundu. (MK-
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