Kocaeli'ye metro yapılacak

- Salondan görüntüler - Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu'nun konuşması - Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu: - "(Metro projesi) İhalenin birinci kısmını yaptık. Şimdi ikinci kısımda müteahhidi belirleyeceğiz. Kazmamızı mayıs veya haziran ayında en geç vuracağız. Önümüzdeki 4,5 veya 5 yılda inşallah bitireceğiz" - "Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla konuştuk. İzmit metrosunu, Körfez ilçeden başlayıp Derince, İzmit hatta daha sonra Kartepe arasında yapacağız. Bu, büyük bir iş olacak"KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, metro projesini 5 yılda bitireceklerini belirterek, "Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla konuştuk. İzmit metrosunu, Körfez ilçeden başlayıp Derince, İzmit hatta daha sonra Kartepe arasında yapacağız. Bu, büyük bir iş olacak." dedi. Karaosmanoğlu, İzmit'teki Antikkapı Toplantı Salonu'nda düzenlenen 2014 - 2019 dönemi Yatırım Gündemi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, kentin nüfusunun 2 milyona yaklaştığını belirterek, yapılan çalışmalarla Kocaeli 'nin çağ atladığını söyledi.
Belde belediyelerinin birleştirilerek ilçe belediyesi yapılmasının hizmet kalitesine yansıdığını ifade eden Karaosmanoğlu, kendilerinin "ayaklarını yorganlarına" göre uzatarak belirledikleri strateji ve ilkelere göre hizmetler yaptıklarını kaydetti. Beyannamelerinde vadedilen projelerin yüzde 91'ini tamamladıklarını anlatan Karaosmanoğlu, geriye kalan yüzde 9'luk kısmın da projelendirildiğini ve bunları 1 yılda tamamlayacaklarını bildirdi. - "Metro projesi çok önemli"Karaosmanoğlu, hayata geçirdikleri projeleri katılımcılara aktararak, şöyle konuştu:"Bu en önemli projelerimizden bir tanesi, Darıca sahilden başlayıp, Organize Sanayi Bölgesi'ne giden metro projemiz. İhalenin birinci kısmını yaptık. Şimdi ikinci kısımda müteahhidi belirleyeceğiz. Kazmamızı mayıs veya haziran ayında en geç vuracağız. Önümüzdeki 4,5 veya 5 yılda inşallah bitireceğiz. Çok kolay proje değil, kamulaştırmaları var, farklı problemleri var ama hepsinin hazırlığını yaptık. Bunu kendi imkanlarımızla yapacağız. Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla konuştuk. İzmit metrosunu, Körfez ilçeden başlayıp Derince, İzmit hatta daha sonra Kartepe arasında yapacağız. Bu, büyük bir iş olacak."Ormanları, denizi ve yeşil alanları önemsediklerini belirten Karaosmanoğlu, İzmit Körfezi'nin balıkları ve diğer canlı türlerinin yuva yaptığı bir yer olduğunu söyledi.
Karaosmanoğlu, Osmangazi Köprüsü'nden İzmit'e doğru olan bölgede denizde avlanmanın yasak olduğunu ifade ederek, "Olta ve küçük ağ balıkçılığı var. Ağ balıkçılığının kaldırılması için müracaat edeceğiz. Sadece olta balıkçılığı olacak. Çünkü burası küçük bir göl gibi, bir havuz, bir akvaryum, burası bizim gözümüz gibi korumamız gereken bir yer, aynı zamanda bir liman." diye konuştu. Kartepe Uzuntarla mevkisinde yapım çalışmaları devam eden Doğal Yaşamı Koruma Parkı'nın mayıs ayında hizmete açılacağını dile getiren Karaosmanoğlu, her türden hayvanın orada ücretsiz görülebileceğini kaydetti.