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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kocaeli TEM’deki bayram trafiği yoğunluğu azaldı

Kocaeli TEM’deki bayram trafiği yoğunluğu azaldı

Trafikten görüntü

Trafik Yoğunluğu Bayram Trafiği Irak 

-Araçlardan detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Memleketlerinde geçirdikleri Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüşe geçenlerin TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde oluşturduğu trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul yönünden 9 günlük Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketlerine giden tatilciler, 3. günün akşamı dönüş yoluna girmesi sonrası TEM Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde oluşan trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bıraktı. Tatilcileri taşıyan araçların dönüş yolunda Kocaeli TEM Uzunçiftlik, Bekirdere, Hatipköy, Hereke ve Dilovası bölgelerinde zaman zaman oluşturdukları yoğunluk sabah saatlerinde azaldı. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerinde yeniden artması bekleniyor.
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