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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli şehidi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Kocaeli şehidi, yarın son yolculuğuna uğurlanacak

-Şehidin evinden görüntüler

Baba Ocağı Hain Saldırı Teröristler Taziye Ziyareti Basın Mensupları 

--Gölcük Belediye Başkanı Sezer'in açıklaması
--Detay
--Şehidin evinden görüntüler
--Ekiplerden görüntüler
--Evin önüne gelen vatandaşlar
--Şehidin halasından görüntüler
--Detay
--Şehidin fotosu

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün evinin önünde basın mensupların sorularını yanıtlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehdin yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Irak'ın kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Üst Ast Subay Üstçavuş Volkan Tantürk’ün (31) acı haberi Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki baba ocağına düştü. Şehidin haberi Gölcük ilçesi Yukarı Değirmendere’de yaşayan ailesine verildi.
Bekar olduğu öğrenilen Tantürk’ün evine yakınları tarafından Türk bayrağı asıldı. Haberi alan vatandaşlar ise şehidin evinin önünde toplanmaya başladı.
Haberi alan şehidin yakınları ise zor anlar yaşadı. Şehit ailesine taziye ziyaretinde bulunan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şehidin son yolculuğuna yarın uğurlanacağını söyledi.

“Cenaze töreni yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii’nde olacak” Şehidin akşam 20.00’de Kocaeli’ye uğurlanacağını belirten Sezer, “Hepimizin başı sağ olsun. Mekanları cennet olsun. Ailesine sabır diliyorum. Şehidimiz Kuzey Irak’ta bir hain saldırı sonucunda şehit düştü. Cenaze namazı yarın kılınacak. Çünkü biliyorsunuz saldırıda iki şehidimiz var. Akşam saat 20.00’de uçaklar oradan yolcu edilecek. Cenaze töreni de yarın Gölcük Değirmendere Merkez Camii’nde olacak. Saati daha tam belli değil. Akşam belli olacaktır” dedi.

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