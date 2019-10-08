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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Kocaeli merkezli hırsızlık çetesi operasyonu: 11 gözaltı (2) - KOCAELİ

Kocaeli merkezli hırsızlık çetesi operasyonu: 11 gözaltı (2) - KOCAELİ

- Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü'nden genel görüntüler - Dosyaların otomobile konması - Şüphelilerin emniyetten çıkarılması - Çaldıkları otomobillerin şase numarasını değiştirdikten sonra satan hırsızlık çetesi çökertildi - Kocaeli , İstanbul ve Rize'de eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 42 çalıntı araç ele geçirildiKOCAELİ (AA) - Kocaeli , Sakarya ve İstanbul'da çaldıkları "kuş serisi" olarak bilinen otomobilleri, şase numaralarını değiştirdikten sonra satan hırsızlık çetesine yönelik operasyonda aralarında örgüt liderinin de olduğu 11 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki otomobil hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.Ekipler, "kuş serisi" olarak bilinen araçların organize bir çete tarafından çalındıktan sonra, şase numaraları değiştirilerek başkalarına satıldığını ve bu şekilde sadece Kocaeli 'de 65 kişinin mağdur edildiğini belirledi.Hırsızlık çetesini 6 ay boyunca takip eden ekipler, hırsızlık suçundan cezaevinde olan örgüt lideri V.K'nin (25) izinli olarak çıktığı gün Kocaeli , İstanbul ve Rize'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, çete lideri V.K. ve kardeşi M.A.K. (23) ile çete üyeleri G.T. (25) ve M.U'yu (22) Kocaeli 'de, E.K'yi Rize'de (25), A.K.B. (22), H.Ç. (26), M.B. (25), S.K. (24), H.T. (23) ve M.Ü'yü (22) İstanbul'da gözaltına aldı, 42 çalıntı araç ele geçirildi.Benzer suçlardan çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "örgütlü otomobil hırsızlığı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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