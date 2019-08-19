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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kocaeli'de yüksek gerilim direğinin ayaklarında bomba bulundu

Kocaeli'de yüksek gerilim direğinin ayaklarında bomba bulundu

- oLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

Yüksek Gerilim Hattı Yüksek Gerilim Bomba Düzeneği Polis Ekipleri Yüksek Gerilim Direği 

-- pOLİS EKİPLERİNİN İNCELEMELERİ
-- DETAYLAR

( KOCAELİ ) -- Tahrip gücü yüksek bombanın imha edilmesi için çalışma sürüyor KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesi Organize Sanayi Bölgesi içinde yüksek gerilim hattı direğinin ayaklarında yangın tüpü içine yerleştirilmiş tahrip gücü yüksek bomba bulundu. Bomba imha ekipleri patlayıcıyı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Edinilen bilgiye göre, saat 17.30 sıralarında Gebze Organize Sanayi Bölgesi(GOSB) İhsan Dede Caddesi 1400 Sokak üzerinde bulunan boş arazideki yüksek gerilim hattı direği altında şüpheli bir cisim gören servis sürücüsü durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bomba veya bomba düzeneğine benzeyen cismi görünce olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, ilk incelemede yangın tüpü içine yerleştirilmiş ve düzenekteki pillerden birinin çıktığı için patlamayan tahrip gücü yüksek bomba olduğu belirlenen düzeneği etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı. (GY-ÖZ-Y)
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