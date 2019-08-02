Kocaeli'de tartışmayı ayırırken bıçaklanarak ölen genç defnedildi

-- Cenaze namazının kılınması

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-- Hayatını kaybeden gencin fotoğrafı



( KOCAELİ ) KOCAELİ



- Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sahile tuvaletini yapan şahsı uyaran arkadaşları ayırmaya çalışırken bıçaklanarak ölen genç toprağa verildi.

Gölcük Değirmendere Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevki’inde Çağatay Atay (21), sahilde gezdiği sırada arkadaşının da içinde olduğu bir gurubun kavga ettiğini gördü. Sahile tuvaletini yapan Müslüm A. (25) ile tepki gösteren gurup arasındaki tartışmayı ayırmaya giren Çağatay Burak Atay (21) bıçaklanarak yaralandı. Atay kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, gencin ölümüne neden olan Müslüm A. ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonrasında Müslüm A., gözaltına alınırken morgda işlemleri tamamlanan Atay'ın naaşı ise ailesine teslim edildi. Atay'ın cenazesi Gölcük Yüzbaşılar Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yukarı Değirmendere Mezarlığına defnedildi. Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Müslüm A. ise Gölcük adliyesine sevk edildi.

