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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kocaeli’de devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Kocaeli’de devrilen halk otobüsünün altında kalan yaralıyı itfaiye kurtardı

Olay yerinen görüntü

Halk Otobüsü Çalışan Gazeteciler Emniyet Şeridi Basın Mensupları Aydınlatma Direği 

-Yaralılardan görüntü
-Ekiplerin müdahalesi
-Aracın altında kalan yaralı
-Polis ekiplerinin gözaltına almaya çalıştığı basın mensupları
-Basın mensuplarının polisin saldırısına uğraması

( KOCAELİ )- Freni boşalan otobüsünde devrildiği kazada otobüste bulunan 6 kişi yaralandı- Olayı görüntülemek isteyen gazeteciler, polis ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışıldı- Olay yerindeki vatandaşlar ise görevini yapmaya çalışan basın mensuplarına saldırdı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde freni boşalan halk otobüsünün devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada otobüs altında kalan 1 kişi ve otobüs içerisinde bulunan 5 yolcu yaralandı. Kazayı görüntülemeye çalışan gazeteciler polis ekipleri tarafından gözaltına alınmaya çalışılırken, vatandaşların da saldırısına uğradı. Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Fatih Mahallesi Fatma Seherhanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sezgin Ş. idaresinde 41 BR 262 plakalı otobüs bayırdan yukarı çıkarken freninin patlaması sonucunda kontrolden çıkarak, yol üzerinde bulunan su borusu ve aydınlatma direğine çarparak yolun kenarına devrildi. Kazada otobüs içerisinde bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişi de devrilen aracın altında kaldı. Kazayı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsün altında kalan vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı. Otobüs altında kalan Ekipler tarafından yapılan müdahale ile otobüs altında kalan vatandaş, yaklaşık yarım saat sonra kurtarılabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bölgeye koşarak kazayı film seyreder gibi izledi. Basın mensupları linç edilmeye çalışıldı Kazayı görüntülemek isteyen basın mensupları ise emniyet şeridinin dışında olmalarına rağmen trafik polisleri tarafından sözlü hakaretler eşliğinde uzaklaştırmaya çalıştılar. Duruma tepki gösterilen basın mensupları ise gözaltına alınmaya çalışıldı. Olayı gören vatandaşların bir kısmı basın mensuplarını linç etmeye çalışırken, bir kısmı da polis memurlarına basın mensuplarını hedef gösterdikleri için trafik polislerine tepki gösterdi. Azaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK-
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