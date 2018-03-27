Kocaeli’de DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen 12 kişi adliyeye sevk edildi

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( KOCAELİ -HD) KOCAELİ



- Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ terör örgütünü faaliyetlerinde bulunduğu iddia edilen derneğe yönelik operasyon düzenlenmişti. Baskın düzenlenen dernekte DEAŞ terör örgütü yapılanması tespit edildiği ve dernek üyelerinin örgüte taban kazandırma, örgütünün hedef ve ideolojisi çerçevesinde eğitim faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi. Kocaeli Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Mart günü düzenlenen operasyonda 1’i bayan 12 kişi gözaltına alınmıştı. Şahsıların evlerinde yapılan aramada ise 3 adet kurusıkı tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirilmişti. İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 12 kişi sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

