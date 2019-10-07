Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Koç katımı töreni renkli görüntülere sahne oldu - SİVAS

Koç katımı töreni renkli görüntülere sahne oldu - SİVAS

- Koç katımının drone görüntüleri - Sivas Valisi Salih Ayhan'ın konuşması SİVAS (AA) - Sivas 'ın Doğanşar ilçesinde koç katımı töreni gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğanşar ilçesine bağlı Çat köyünde 2 gün önce Kangal Akkaraman cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için yöre halkı tarafından uzun yıllar sonra koç katımı töreni yapıldı.Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas 'ta tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivmenin sevindirici olduğunu belirtti.
Tarım ve hayvancılığı önemsediğini vurgulayan Ayhan, yaylaların eski canlı dönemlerine kavuşmasını arzuladıklarını ifade etti.
Örnek bir model oluşturma açısından çalışma yürütüldüğünü aktaran Ayhan, şunları kaydetti:" Sivas 'ın tüm coğrafyasında uygun bir model oluşturmak için SİVTAŞ'ı kurduk. Arzuladığımız proje Doğanşar'ın yaylalarında uygulanmaya başlandı. Kaymakamı, belediye başkanı 80 gönüllü ile yola çıkılarak böyle güzel bir projeye imza atıldı. İki yılda, sürü 2,5 kat büyüyerek Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayacak."Konuşmaların ardından dualar eşliğinde koçların sürüye katılımı gerçekleştirildi.
Sahiplerince üstlerine desenler çizilen Kangal Akkaraman cinsi koçların koyun sürüsüne katılımı esnasında renkli anlar yaşandı.Törene, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Doğanşar Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivas spor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Tarım Hayvancılık Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı