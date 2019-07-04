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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu - MELBOURNE

Koala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu - MELBOURNE

- Yaşadıkları okaliptüs ağaçlarındaki koalardan görüntüler - Avustralya Hayvanat Bahçesi'ndeki hastanede operasyon geçiren kolaKoala neslini tükenmekten kurtaracak sağlıklı türler bulundu - Araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu nedeniyle sayıları azalan koalaların neslini kurtaracak sağlıklı türler keşfettiMELBOURNE (AA) - Avustralyalı araştırmacılar, klamidya enfeksiyonu yüzünden nesilleri tehlike altında olan koalaların türünü devam ettirecek, hastalık taşımayan koala türlerinin bulunduğunu açıkladı.
Adelaide Üniversitesinden bilim adamlarının yaptığı araştırmaya göre, Güney Avustralya'daki Kanguru Adası'nda klamidya enfeksiyonu taşımayan sağlıklı koalalar bulundu.Araştırmacılar Güney Adelaide bölgesinden aldıkları 75 dişi koala ile Kanguru Adası'ndan toplanan 170 dişi koalaya klamidya ve koala retrovirüsü testi uyguladı.Test sonuçlarına göre, Adelaide'dan alınan hayvanların yüzde 47,5'inde klamidya enfeksiyonu bulunurken, adadan alınan koalaların hiçbirinde hastalık ve virüse rastlanmadı. - Sağlıklı koalalar türün geleceğinin sigortasıAdelaide Üniversitesi Hayvan Bilimleri Fakültesinden araştırma ekibinin başındaki Jessica Fabijan, "Klamidyadan tamamen korunmuş bu popülasyon, koala türünün geleceğinin sigortası. Diğer azalan popülasyonları yeniden artırmak için Kanguru Adası'ndaki koalalarımıza ihtiyacımız olabilir." ifadesini kullandı.Koalaları etkileyen klamidya, insana bulaşan türden farklı. Cinsel yolla bulaşan hastalık, dişi koalalarda kısırlık, körlük ve ölüme neden oluyor. Koala popülasyonu arasında oldukça yaygın görülen hastalık, okaliptüs ağaçlarında yaşayan Avustralya'ya özgü keseli hayvanların neslini tehdit ediyor.Araştırmanın sonuçları Nature Scientific Reports dergisinde yayımlandı.

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