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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Klasik otomobillere rağbet arttı

Klasik otomobillere rağbet arttı

Otomobillerden detaylar

Organik Tarım Fabrika Limuzin Tarım Modeller 

-Motorlardan detaylar
-Ali Ersöz ile röp.

( BURSA -ÖZEL)- Organik tarım gibi eski model otomobiller de ilgi görmeye başladı BURSA

- Bursalı kaporta ustası, tarihe ışık tutan araçları hurda olmaktan kurtarıyor. Kaporta ustası Ali Ersöz, organik tarıma olan ilginin artması gibi, eski model araçlara da rağbetin son 5 yılda attığını söyledi.

Hurdalar arasından çıkardığı dünyaca ünlü asırlık otomobilleri ilk günkü ihtişamına kavuşturan kaportacı Ali Ersöz, ele aldığı 1958, 1967 ve 1972 model otomobilleri yine yürütmeyi başardı. Otomobilleri motorundan döşemesine, elektrik aksamından boyasına kadar titizlikle işleyen Ersöz, onardığı araçların trafikte yer almasından mutluluk duyuyor. Bugüne kadar her model, otomobil, kamyon, limuzin ve benzeri araçları yeniden yollara döndürdüğünü belirten Ersöz, “Bu araçlar geldiğinde tamamen ekonomik ömrünü tamamlamış olarak geliyor. Daha sonra biz bu araçları en ufak cıvatasına kadar dağıtıyoruz. Döşeme, boya, ziftleme ve elektrik aksamını tamamladıktan sonra fabrikadan ilk çıktığı günkü gibi teslim ediyoruz. Şu anda burada bulanan araçlar 1958, 1967 ve 1972 modeller. Bunlar zamanının klas araçlarıdır. Kültür seviyesi yükseldiği için bu araçlara artık rağbet daha çok oluyor. Herkes bir tane edinmek istiyor” diye konuştu.
Son 5 yıldır eski model araçlara rağbet olduğunu ifade eden Ersöz, “Araçlar özen istediği için işlerimiz de ona göre yoğun oluyor. Ortalama 3 ay ile 3 yıl bakım gören araçlar var. Artık eskiye dönüş başladı.
Artık insanlar organiği arıyor. Yeni araçlarda çok elektronik parça olduğu için geçmişi arıyor. 75 bin liradan 200 bin liraya kadar masraf ediliyor. Birçok parça dışarıdan geliyor. Bu araçlar bizlerin tavsiyesiyle alınıyor ve bakımı yapılıyor” dedi.

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