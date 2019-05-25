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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Klasik araba tutkunları bir araya geldi - ANKARA

Klasik araba tutkunları bir araya geldi - ANKARA

- Klasik arabalardan detayKlasik araba tutkunları bir araya geldi - Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü tarafından 8'incisi düzenlenen geleneksel klasik araç sergisi "HotoShow19"da 46 araç ve 1 motosiklet yer aldı - Ağırlıklı olarak Amerikan ve Alman klasiklerinin bulunduğu sergide, Chevrolet Camaro en çok ilgiyi gören araç olduANKARA (AA) - Hacettepe Üniversitesi Otomotiv Topluluğu ve Riders & Brothers Klasik Otomobil Kulübü tarafından 8'incisi düzenlenen klasik araç sergisi "HotoShow19"da 46 araç ve 1 motosiklet yer aldı.Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye yerleşkesinde, otomotiv mühendisliği öğrencilerinin önderliğinde düzenlenen geleneksel klasik araç sergisinin açılışına çok sayıda öğrenci ve klasik araç tutkunu katıldı.
Sergide Chevrolet Impala, Ford Feka, Chevrolet Custom Deluxe, Buic Century, Oldsmobile 442, Ford Torino, Chevrolet Camaro ile BMW R25 model motosiklet sergilendi.Ağırlıklı olarak Amerikan ve Alman klasiklerinin bulunduğu sergide Chevrolet Camaro en çok ilgiyi gören araç oldu.Yarın akşama kadar sürecek sergide ayrıca çeşitli oyunlar, çekilişler, film gösterimi ve konserler de düzenlenecek.

Çekiliş Roth Öğrenciler Film Gösterimi 

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