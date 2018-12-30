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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- KKTC Yeni Yıla Hazır

- KKTC Yeni Yıla Hazır

Girne sokakları

Sağanak Yağış Yılbaşı Sokak Sanatçıları Sel Felaketi Meteoroloji 

-yılbaşı süsleri
-sokak sanatçıları
-yılbaşı süsleri

( LEFKOŞA ) - KKTC yeni yıla hazır LEFKOŞA

- KKTC’de yılın son günlerine sayılı saatler kala cadde ve sokaklarda, hazırlıklarını yapan vatandaşlar yeni yıla “merhaba” demeye hazırlanıyor. Özellikle KKTC'nin turizm kenti Girne, yeni yıla ışıklandırmaları ile göz çarpıyor. Şehir içerisinde oluşturulan ışıklandırmalar ile yapay kar yağdırma sistemi hem turistlerin hem de halkın ilgisini çekiyor. 1 Ocak günün de resmi tatil olmasıyla birlikte birçok otel ve restoranda rezervasyon için yer kalmadığı belirtiliyor. KKTC'de her yıl belediyeler tarafından organize edilen yılbaşı kutlamaları, bu yıl iptal edildi. Belediyeler, geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketinde 4 gencin hayatını kaybetmesi nedeniyle konserleri iptal ettiklerini duyurdu. Öte yandan meteorolojiden, pazartesi günü havanın, parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olabileceği belirtilerek vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulunuldu.
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