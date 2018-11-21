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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu: 'Yatırımlar ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak'

KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu: 'Yatırımlar ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak'

Bakan ile röp

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-Kıbrıs stantı görüntü

( İSTANBUL ) KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu: "Yatırımlar ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak" İSTANBUL

- İstanbul'da düzenlenen bir fuara katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “Turizm modelleri yanı sıra yapılacak olan yatırımların hem yatırımcının hem de ülkenin ekonomisine de ciddi şekilde katkı sağlanacağının da bilinmesini isterim” dedi.
KKTC’nin Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’da İstanbul'da düzenlenen fuarda KKTC’nin tanıtımı için kurulan standı ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs’ın tanıtımı için çalıştıklarını vurgulayan Ataoğlu, yeni yatırımları ülkelerine çekmek istediklerini vurguladı. “Ülkenin ekonomisine de ciddi şekilde katkı sağlanacağının da bilinmesini isterim” Bu yapılan tanıtımla Kuzey Kıbrıs’a yapılacak yatırımların ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Ataoğlu, “İş adamlarının, sivil toplum örgütlerinin ve belediyelerin bulunduğu bu gün içerisinde yapılan bütün tanıtımlarının yanında biz de Kuzey Kıbrıs olarak tanıtımınızı yapmak üzere buradayız. Açıkçası Kıbrıs birçok dini inanca sahip olan bir ülke. Bizim kendi dini inancımıza olan saygımız gibi tüm dini inançlara da ayrı saygı duyuyoruz. Alternatif Turizm modelleri içerisinde de yine önümüzdeki süreçte de alternatif modeller olarak da değerlendirilebilir ve bu alternatif turizm modelleri yanı sıra yapılacak olan yatırımların hem yatırımcının hem de ülkenin ekonomisine de ciddi şekilde katkı sağlanacağının da bilinmesini isterim” şeklinde konuştu.

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