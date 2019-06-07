Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs'ta Ve Akdeniz'de Tansiyon Tehlikeli Bir Şekilde Artıyor” - “Gelir Anlaşması” Kıbrıs Türk Halkının Eşit Hak Ve Çıkarlarının Gaspıdır''

- KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs'ta Ve Akdeniz'de Tansiyon Tehlikeli Bir Şekilde Artıyor” - “Gelir Anlaşması” Kıbrıs Türk Halkının Eşit Hak Ve Çıkarlarının Gaspıdır''

KKTC Dışişleri Bakanlığının detay görüntüsü

( LEFKOŞA ) - KKTC Dışişleri Bakanlığı: “Kıbrıs'ta ve Akdeniz'de tansiyon tehlikeli bir şekilde artıyor”- “Gelir Anlaşması” Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarının gaspıdır'' LEFKOŞA

Doğalgaz Hakkaniyet Milyar Dolar Uluslararası Yazılı Açıklama 


- KKTC Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafının ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm işbirliği çağrılarını görmezden gelerek tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdürmesiyle ilgili sert açıklamalarda bulunuldu. KKTC Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ''Bilindiği üzere, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Noble Enerji Şirketi ve ortaklarıyla Afrodit yatağından çıkartılacak doğalgaza ilişkin bir ‘gelir anlaşması’ yapıldığı ve bu bağlamda GKRY’nin 18 yılda çıkartılması öngörülen gazdan 9 milyar dolar elde edeceği açıklanmıştır. Söz konusu anlaşma, adanın ve dolayısıyla ada etrafındaki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının gasp edilmesinden başka bir şey değildir ve kabul edilmezdir. Bu vizyonda Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer yoktur” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Kıbrıs Türk tarafının ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm işbirliği çağrılarını görmezden gelerek, tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdürmesi, 1960 ortaklık Cumhuriyeti’ni işgal eden Rum Yönetimi’nin adanın geleceğine ilişkin vizyonunun ne olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Bu vizyonda, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer yoktur ve Kıbrıs Rum tarafının paylaşmaya hiç de hazır olmadığının en somut göstergesidir. Hal böyleyken, bu kabul edilemez adımlar ada ve bölgedeki istikrar ve güvenliği de tehdit etmekte, tansiyonu tehlikeli bir şekilde artırmaktadır. Bu durumun sorumlusu tek yanlı faaliyetlerini sürdürmekte ısrar eden GKRY olduğu kadar, söz konusu faaliyetleri cesaretlendiren uluslararası toplum ve ilgili şirketlerin hakkaniyetten yoksun tutumlarıdır. Sondaj çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız. GKRY ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tek yanlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve tarafımızla ortak haklarımıza ilişkin işbirliğinden kaçındığı sürece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, halkımızın eşit hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğimizi ve Türk Petrollerini yetkilendirdiğimiz alanlarda sondaj çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağımızı kamuoyuyla paylaşırız.”
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı