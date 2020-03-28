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28 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
KKTC'den gelen 141 kişi yurda yerleştirildi - KARAMAN

KKTC'den gelen 141 kişi yurda yerleştirildi - KARAMAN

- KKTC'den gelen vatandaşların otobüslerle yurda getirilmeleri - Polis ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleriKARAMAN (AA) - KKTC'den getirilen 141 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında Karaman 'da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurda yerleştirildi.KKTC'den "Toros" adlı gemiyle sabah Mersin Uluslararası Limanı'na gelen 141 kişi, sağlık kontrolünden geçirildi. Kafile, daha sonra otobüslere bindirilerek trafik polisleri ve çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde kente getirildi.
İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu'nda ayrılan odalara alındı.Polis ekipleri, yurt çevresinde tedbir aldı, otobüslerdeki görevliler ve sürücülerin, koruyucu kıyafet, maske ve eldiven takması dikkati çekti.Sabah saatlerinde yurdun tamamen boşaltılarak dezenfekte edildiği öğrenildi.

Polis Koronavirüs Çevik Kuvvet Trol 

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