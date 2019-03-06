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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- KKTC'de Üniversitenin Aldığı Karar Yüzlerce Öğrenciyi Mağdur Etti - Öğrenciler Sınıfta Oturacak Yer Bulamadı

- KKTC'de Üniversitenin Aldığı Karar Yüzlerce Öğrenciyi Mağdur Etti - Öğrenciler Sınıfta Oturacak Yer Bulamadı

Kalabalık sınıfın cep telefonuyla çekilmiş görüntüsü

( LEFKOŞA ) - KKTC'de üniversitenin aldığı karar yüzlerce öğrenciyi mağdur etti- Öğrenciler sınıfta oturacak yer bulamadı LEFKOŞA

İhlas Alabalık Cep Telefonu Öğrenciler Öğrenci Sayısı 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinin derslere devam zorunluluğunda değişiklik yapması nedeniyle öğrenciler sınıflarda oturacak yer bulamadı. KKTC’de bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesinin devam zorunluluğunu dönem ortasında yüzde 70’e çıkarması öğrencileri mağdur etti. İhlas Haber Ajansı İhbar hattına ulaşan öğrenciler, üniversitenin dönem ortasında yaptığı değişikliğe bir anlam veremediklerini ifade etti.
Öğrenciler, okul yönetiminin verdiği kararın Yükseköğretim Kurumu uygulaması olduğuna ilişkin açıklama yaptığını bunun üzerine YÖK’le görüştüklerini ve farklı bir yanıt aldıklarını ifade etti.
YÖK’ün öğrencilere bu uygulamanın okulun kendi kararı olduğuna ilişkin açıklama yaptığı belirtildi. Fakültede öğrenim gören çoğu öğrencinin Türkiye'den sadece sınav tarihlerinde okula gelebildikleri bu nedenle konaklama konusunda sıkıntı yaşadıkları ifade edildi. Öte yandan, tüm öğrencilerin dersleri katılım sağlaması nedeniyle birçok öğrencinin sınıflarda oturacak yer bulamadığı öğrenildi. Öğrenciler, okulun sınıflarının öğrenci sayısı için yetersiz olmasından şikayet etti. Hukuk Fakültesi öğrencileri sorunların çözülmesi konusunda adım atılmasını bekliyor.
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