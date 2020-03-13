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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu - İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu

- KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu - İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu

Ercan Havalimanında yaşanan gerginlik

( LEFKOŞA ) - KKTC'de şiddetli rüzgar hava trafiğini vurdu- İptal olan uçuşlar gerginliğe neden oldu LEFKOŞA

Hava Trafiği Şiddetli Rüzgar 


- KKTC'de gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle uçaklar Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapamadı. Seferlerde yaşanan aksaklık ise havalimanında gerginliğe neden oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gece saatlerinde şiddetli rüzgar ve yağış hava trafiğini olumsuz etkiledi. Lefkoşa Ercan Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar rüzgarın tersten esmesi ile pisti pas geçti. Havalimanına inemeyen bazı uçaklar Türkiye'deki havalimanlarına yöneldi. Bazı seferlerin de iptal olması nedeniyle havaalanında yolcular ve personel arasında gerginlik yaşandı.
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