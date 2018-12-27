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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
KKTC'de olumsuz hava koşulları - GİRNE

KKTC'de olumsuz hava koşulları - GİRNE

- Dolu yağışının etkili olduğu bölgeden görüntüler - Trafik ekiplerinin çalışmaları - Trafikten görüntüler - Yoldan çıkan bir araçtan görüntülerKKTC'de olumsuz hava koşulları - Beşparmak Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle bazı yollar bir süre trafiğe kapatıldıGİRNE (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dolu hayatı olumsuz etkiledi.Beşparmak Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan dolu nedeniyle bazı yollar bir süre trafiğe kapatıldı.Doluya hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler kaza yaptı, yolların kayganlaşması nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. - Okula yıldırım düştüÖte yandan Gazimağosa'da Serdarlı İlkokuluna yıldırım düştü.Yıldırımın elektrik sistemine hasar vermesi nedeniyle okulun yarın tatil edildiği bildirildi.
Polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Parmak Yıldırım Düştü Bild Akalan 

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