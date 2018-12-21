Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- KKTC’de Mücadele ve Şehitler Haftası’nda şehitler anıldı

- KKTC’de Mücadele ve Şehitler Haftası’nda şehitler anıldı

törenden görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Kan Gölü Özgürlük Saygı Duruşu Şehit Aileleri Bağımsızlık 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Türk şehitleri törenlerle anıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası çerçevesinde Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde ve Atatürk Kültür Merkezi’nde anma programı düzenlendi.
Törene şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım gibi pek çok önemli isim katıldı.
Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.
Tören kapsamında anıt özel defterini imzalayan yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, deftere düştüğü notta Kıbrıs Adası’nda yaşanan acı olaylara değinerek, “55 yıl önce Enosis amacı ile başlatılan saldırılar ne yazık ki güzel adamızı kan gölüne çevirmiş, huzur ve sükûneti ortadan kaldırmıştır. Bu topraklarda barış içinde eşit ve özgür bir toplum olarak yaşamaktan başka bir hedefi olmayan Kıbrıs Türk halkı, özellikle o dönemde büyük acılar yaşamıştır. Bu acıların bir daha yaşanmaması için canlarını feda eden şehitlerimizin bu büyük fedakârlıkları hiçbir zaman unutulmayacaktır. Temennimiz gelecek kuşakların barış ve huzur içinde özgür insanlar olarak yaşayabilmesidir. Bu yönde uğraşlarımızı bıkmadan usanmadan sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun” ifadelerini kullandı. “Sizler, makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız” Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı (KTBK) Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ise anıt defterine,“Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturmak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan sizler, makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine ulaştınız. Yüce Türk milleti ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri mensubu bizler, uğruna canınızı verdiğiniz vatan topraklarını bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar koruyacak ve özgürlük mücadelesiyle tarihe geçen hatıranızı ilelebet yüreğimizde yaşatacağız. Evladını bu mukaddes topraklara adamış değerli analar, oğlunuzun adının taş üzerinde, bedeninin toprakta kaldığını zannetmeyin, şehitlerimizin isimleri kalplerimizde, kutsal bedenleri ise cennet bahçesindedir” şeklinde not yazdı. Şehitler için mevlit okutuldu Öte yandan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği organizesiyle Boğaz Şehitliği'nde de şehitler için mevlit okutuldu. Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla ilk kez düzenlenen programa, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Erdoğan Eken, Vakıflar İdaresi Başkanı İbrahim Benter, Elçilik Basın Müşaviri Hüseyin Aykut ve askeri erkan, ile din görevlileri ile Mücahitler Derneği yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

İlgili Foto Galeriler
Kazakistan Bağımsızlık Günü KutlandıKazakistan Bağımsızlık Günü Kutlandı
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Türkiye ilk F-35'i teslim aldıTürkiye ilk F-35'i teslim aldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı