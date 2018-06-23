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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
- KKTC'de kum yüklü tır devrildi: 2 ölü

- KKTC'de kum yüklü tır devrildi: 2 ölü

olay yerinden görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Bild Benzin İstasyonu Benzin 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kum yüklü bir tırın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Ercan-İskele yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, benzin istasyonunda kum yüklü bir tırın, otomobilin üzerine devrilmesi sonucu aracın içinde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde can veren kişilerin kimliklerinin iKaleil Bowan (55) ve Emine Bowan (56) olduğu bildirildi.
Tır şoförü Ramazan Tomuk’un kaza sonrası gözaltına alındığı belirtildi.
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