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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
- KKTC’de gözaltına alınan polis tutuklandı

- KKTC’de gözaltına alınan polis tutuklandı

zanlıların görüntüleri

Tahkikat Uyuşturucu Polis Memuru Uyuşturucu Madde Altın Arama 

-detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile gözaltına alınan polis memuru hakim karşısına çıktı. Mahkeme polis memuruna 3 gün tutukluluk emri verdi. Girne’de Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlediği operasyon ile evinde çok sayıda yasadışı madde bulundurduğu ortaya çıkan Z.D. isimli polis memuru ile operasyon kapsamında farklı yerlerde gözaltına alınan 2 kişi Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Girne Kaza Mahkemesi gözaltına alınan zanlılar hakkında tahkikatın salimen sürdürülebilmesine olanak sağlamak amacıyla 3’er gün tutukluluk emri verdi. Polis memurunun evine geçtiğimiz günlerde düzenlenen baskında 3 çeşitli çapta ve markalarda tabanca çok sayıda mermi, patlayıcı madde, tarihi sikke, altın arama detektörü, uyuşturucu madde ele geçirilmişti.
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