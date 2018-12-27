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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
- KKTC'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

- KKTC'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

dolu detayı

( LEFKOŞA ) - KKTC'de dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi LEFKOŞA

Dolu Yağışı Yağan Trol 


- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) etkili olan dolu, bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. KKTC'de öğleden sonra bastıran şiddetli dolu, adanın bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Özelikle yüksek kesimlere yağan dolu nedeni ile oluşan buzlanma sonucu Girne Dağ Yolu olarak bilinen yol uzun süre trafiğe kapatıldı. Yolda doluya hazırlıksız yalanlan bazı sürücüler, kaza yaparken bazı araçlarda buzlanan yol nedeni ile yolda kaldı. KKTC Kara Yolları Müdürlüğünün yaptığı çalışma sonucu akşam saatlerinde Girne-Dağ yolu kontrollü olarak tekrardan trafiğe açıldı. Polis don uyarısında bulunarak sürücülerin buzlanmaya karşı dikkatli olmasını istedi.
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