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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- KKTC'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

- KKTC'de denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı

Sahilden detay

Dalgıç Polis Adli Tıp Sahil Güvenlik Cinayet Helikopter 

-Helikopterin uçuşu
-Detay
-Gencin cansız bedeninin denizden çıkarılması
-Gencin ailesi
-Detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde denize düşen gencin cansız bedenine ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin turizm kenti Girne'deki Antik Liman’da dün sabah saatlerinde denize düşen Halil Karakız dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Arama çalışmaları Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopter, sahil güvenlik ve dalgıç polisler tarafından bugün Mendirek bölgesinde devam ettirilirken, Karakız'ın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Acı haberi alan Karakız'ın ailesi Kahramanmaraş'tan Kıbrıs'a gelirken, gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.
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